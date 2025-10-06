Nike Dri-FIT Standard Issue
男子速干篮球长裤
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： CK6366-063
Nike Dri-FIT Standard Issue
18% 折让
经典风范，现代性能
出众性能，休闲生活魅力
法式毛圈面料质感柔软，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持干爽。性能出众，适合不同日常场合穿着。
匠心设计，便捷存储
右髋配有金属拉链口袋，为基本物品营造安全便捷的存储空间。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 整个系列中融入“NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
- 弹性腰部，搭配前开口系结抽绳
- 插手口袋
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾设计
- 61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
