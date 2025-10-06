 
Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球长裤 - 调色暗灰/淡象牙白

Nike Dri-FIT Standard Issue

男子速干篮球长裤

18% 折让
调色暗灰/淡象牙白
黑/淡象牙白

售罄：

此配色当前无货

作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。


  • 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
  • 款式： CK6366-063

Nike Dri-FIT Standard Issue

18% 折让

经典风范，现代性能

作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。

出众性能，休闲生活魅力

法式毛圈面料质感柔软，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持干爽。性能出众，适合不同日常场合穿着。

匠心设计，便捷存储

右髋配有金属拉链口袋，为基本物品营造安全便捷的存储空间。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 整个系列中融入“NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
  • 弹性腰部，搭配前开口系结抽绳
  • 插手口袋
  • 弹性裤管口
  • 刺绣耐克勾勾设计
  • 61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
  • 款式： CK6366-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色的 Dri-FIT 字样因批次不同，所呈现的字体样式和大小可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。