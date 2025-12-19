Nike Dri-FIT Strike
速干高筒足球袜（1 双）
令双足畅享干爽舒适体验。无论是通过训练磨练球技，还是应战大型比赛，Nike Dri-FIT Strike 速干高筒足球袜（1 双）皆可满足你的需求。该款足球袜搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DH6622-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/棉/氨纶
- 可机洗
