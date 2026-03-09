 
Nike Dri-FIT Unlimited

Nike Dri-FIT Unlimited 男子速干锥形剪裁百搭长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，可满足不同训练需求。弹性面料结合锥形剪裁设计，助你自在畅动，沉浸式享受喜爱的运动。需要随身携带手机、钥匙和其他基本物品？三个拉链口袋，满足你的存储需求。

其他细节

  • 标准版型，搭配锥形裤筒设计
  • Nike Dri-FIT 技术，有助导湿速干
  • 拉链插手口袋和后身口袋，可安全收纳手机、钥匙和其他基本物品
  • 弹性腰部，稳固贴合不紧勒
  • 四向弹性梭织面料，令你畅动自如
  • 裤脚外侧隐藏式拉链设计，可供自行调节，方便切换造型

产品细节

  • 抽绳设计
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： FB7549-010

