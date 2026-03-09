Nike Dri-FIT Unlimited
男子速干锥形剪裁百搭长裤
16% 折让
Nike Dri-FIT Unlimited 男子速干锥形剪裁百搭长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，可满足不同训练需求。弹性面料结合锥形剪裁设计，助你自在畅动，沉浸式享受喜爱的运动。需要随身携带手机、钥匙和其他基本物品？三个拉链口袋，满足你的存储需求。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FB7549-010
其他细节
- 标准版型，搭配锥形裤筒设计
- Nike Dri-FIT 技术，有助导湿速干
- 拉链插手口袋和后身口袋，可安全收纳手机、钥匙和其他基本物品
- 弹性腰部，稳固贴合不紧勒
- 四向弹性梭织面料，令你畅动自如
- 裤脚外侧隐藏式拉链设计，可供自行调节，方便切换造型
产品细节
- 抽绳设计
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
