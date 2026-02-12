Nike Dri-FIT UV Hyverse
男子防晒速干长袖训练上衣
10% 折让
今天你的训练计划是什么？Nike Dri-FIT UV Hyverse 男子防晒速干长袖训练上衣专为疾速畅跑、健身房举重训练和瑜伽伸展运动而打造，堪称训练佳选。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。休闲版型，打造非凡舒适的运动体验。
- 显示颜色： 烟灰/调色/黑
- 款式： FB8584-084
其他细节
- 顺滑针织面料，轻盈舒适
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/调色/黑
- 款式： FB8584-084
