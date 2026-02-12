 
Nike Dri-FIT UV Victory 女子防晒速干长袖印花高尔夫上衣 - 黑曜石色/白色

Nike Dri-FIT UV Victory

女子防晒速干长袖印花高尔夫上衣

24% 折让

Nike Dri-FIT UV Victory 女子防晒速干长袖印花高尔夫上衣可单穿，亦可外搭翻领T恤，是晴天穿搭佳选。轻盈面料触感柔软，可导湿速干；拇指孔设计，有助稳固衣袖。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： DH2069-451

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈针织面料，柔软亲肤

产品细节

  • UPF 40+
  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 84% 聚酯纤维/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。