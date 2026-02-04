 
Nike Dri-FIT Victory 男子速干叶片领T恤 - 团队黑

Nike

Dri-FIT Victory 男子速干叶片领T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

无论是在球道上挥杆击球，还是在球场上发球得分，这款 Nike Dri-FIT Victory 男子速干叶片领T恤都能轻松驾驭。采用顺滑面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适；时尚的叶片领设计，助你在胜利之际保持优雅风度。


  • 显示颜色： 团队黑
  • 款式： IR8031-049

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属T恤

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
