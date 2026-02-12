Nike Dri-FIT Victory
男子速干长袖高尔夫翻领T恤
33% 折让
当你和标准杆之间只差打上果岭时，要保持冷静，争取胜利。Nike Dri-FIT Victory 男子速干长袖高尔夫翻领T恤可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助你专注于送杆动作，减少高温影响。采用长袖设计，在清晨开球时缔造包覆感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN2345-010
Nike Dri-FIT Victory
33% 折让
导湿速干，出色包覆
当你和标准杆之间只差打上果岭时，要保持冷静，争取胜利。Nike Dri-FIT Victory 男子速干长袖高尔夫翻领T恤可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助你专注于送杆动作，减少高温影响。采用长袖设计，在清晨开球时缔造包覆感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 肩部接缝向前卷边，塑就自如挥杆体验
- 衣领添加罗纹，有助应对弯卷
产品细节
- 双扣式前襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN2345-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。