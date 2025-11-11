 
Nike Dunk Low 大童毛绒鞋面运动鞋 - 深渊绿/白色/天青石蓝

Nike Dunk Low

大童毛绒鞋面运动鞋

¥669

预备……起跳……扣篮！Nike Dunk Low 大童运动鞋采用毛绒鞋面，焕新演绎球场经典鞋款。后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合泡绵鞋垫和毛绒怪兽坠饰，为你打造潮趣鞋款。此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添一份清爽酷感。


  • 显示颜色： 深渊绿/白色/天青石蓝
  • 款式： IM7171-301

Nike Dunk Low

¥669

预备……起跳……扣篮！Nike Dunk Low 大童运动鞋采用毛绒鞋面，焕新演绎球场经典鞋款。后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合泡绵鞋垫和毛绒怪兽坠饰，为你打造潮趣鞋款。此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添一份清爽酷感。

其他细节

  • 织物鞋面，彰显不羁风范
  • 毛绒怪兽坠饰，点亮整体造型

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 深渊绿/白色/天青石蓝
  • 款式： IM7171-301

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。