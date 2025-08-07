 
Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋板鞋 - 釉粉/白色/石榴红/釉粉

大童运动童鞋板鞋

Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋采用利落材料覆面，搭配经典撞色设计惊艳回归。柔和色彩，塑就经典外观。外底采用部分 Nike Grind 材料，呈现斑点外观。


篮球风尚，挚爱款式

其他细节

  • 采用合成材质鞋面，经久耐穿，塑就如元年款 Dunk 般的经典质感
  • 鞋头部位打孔设计，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观
  • 橡胶外底上的斑点来自 Nike Grind，其原材料为鞋类制造过程中产生的废角料

产品细节

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25.1

    38.5: 鞋内长 25.6

    39: 鞋内长 25.9

    40: 鞋内长 26.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

