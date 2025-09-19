Nike Dunk Low

¥479 ¥599 20% 折让

篮球风尚，挚爱款式

Nike Dunk Low 大童运动鞋采用利落材料覆面，搭配经典撞色设计惊艳回归。 柔和色彩，塑就经典外观。 外底采用部分 Nike Grind 材料，呈现斑点外观。

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。