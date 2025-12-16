Nike Dunk Low
女子运动鞋
¥849
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 黑/帆白/金属色/帆白
- 款式： IF3944-001
Nike Dunk Low
¥849
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，增添柔软质感和复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 黑/帆白/金属色/帆白
- 款式： IF3944-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。