 
Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 帆白/金属色/麦芽黄

Nike Dunk Low

女子运动鞋

¥799
帆白/金属色/麦芽黄
帆白/金属银/世界靛青
白色/帆白/金属银/微粒粉
淡象牙白/帆白/金属色/暗硫色
山峰白/帆白/金属色/峡谷绿
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合混合材料与柔软衬垫，舒适非凡。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 帆白/金属色/麦芽黄
  • 款式： IB4417-105

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，柔软舒适，增添复古韵味
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。