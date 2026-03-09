Nike Dunk Low
女子运动鞋
没有什么风格是经典鞋款不能驾驭的。特别是 Nike Dunk Low 女子运动鞋，其采用出众配色，可与多种造型相得益彰。此鞋款采用优质材料结合柔软衬垫，舒适耐穿。
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/尘光子色
- 款式： HV1800-101
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡绵鞋垫
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/尘光子色
- 款式： HV1800-101
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
