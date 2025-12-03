Nike Dunk Low
女子运动鞋
15% 折让
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合混合材料与柔软衬垫，舒适非凡。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 帆白/金属色/麦芽黄
- 款式： IB4417-105
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，柔软舒适，增添复古韵味
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
