Nike Dunk Low
女子运动鞋
14% 折让
经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用优质皮革鞋面，搭配光泽感的耐克勾标志。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
- 显示颜色： 山峰白/苍野灰/鲜亮勃艮第酒红/粉紫红
- 款式： IM6025-121
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 山峰白/苍野灰/鲜亮勃艮第酒红/粉紫红
- 款式： IM6025-121
