Nike Dunk Low
幼童毛绒鞋面运动鞋
24% 折让
预备……起跳……扣篮！Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用毛绒鞋面，焕新演绎球场经典鞋款。后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合泡绵鞋垫和毛绒怪兽坠饰，为小宝贝打造潮趣鞋款。此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添一份清爽酷感。
- 显示颜色： 天青石蓝/白色/深渊绿
- 款式： IM7170-441
Nike Dunk Low
24% 折让
预备……起跳……扣篮！Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用毛绒鞋面，焕新演绎球场经典鞋款。后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合泡绵鞋垫和毛绒怪兽坠饰，为小宝贝打造潮趣鞋款。此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添一份清爽酷感。
其他细节
- 织物鞋面，彰显不羁风范
- 毛绒怪兽坠饰，点亮整体造型
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 天青石蓝/白色/深渊绿
- 款式： IM7170-441
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。