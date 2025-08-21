1.此商品每人限购1件，且不适用于任何优惠券或折扣码，也不参加任何网站活动。

2.此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。

3.耐克会主要通过NIKE App应用程序提示的方式告知您是否已经获得购买资格。请您启用您设备及NIKE App应用程序的通知功能；提交产品购买申请后保持您NIKE 会员 账号处于登陆状态；确保设备的网络连接通畅。

4.网上在线成功支付需要多方协同，例如：您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。

5.在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。

6.耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见《使用条款》和《销售条款》。

7.由于不可抗力、传输延迟、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因导致无法正常发货的，您有权取消订单，商城亦有权取消您的订单，并仅需为您办理退款。

8.如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。

9.为了保障您的个人信息与财产安全，请您在支付前确认配送信息正确，订单生成之后将无法为您更改配送地址。