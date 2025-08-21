Nike Dunk Low
幼童运动鞋
售罄：
此配色当前无货
Nike Dunk Low 幼童运动鞋是孩子鞋柜里的百搭佳选。采用耐穿结构和元年款配色，重现 80 年代中期篮球经典款。采用橡胶鞋底，铸就出众抓地力，助力小运动鞋迷轻松畅动。
- 显示颜色： 帆白/柔和橙
- 款式： CW1588-101
Nike Dunk Low
忠于元年经典
耐穿出众
耐穿出众
天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就经典风范。
经典设计，出众外观
鞋头的打孔设计结合鞋口和鞋舌结构，忠实沿袭元年款经典外观。
强大抓地力，驾驭日常活动
橡胶鞋底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
产品细节
- 款式： CW1588-101
Nike Dunk
从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整而具有抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，堪称滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断直击全球各地滑板手的灵魂，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。
