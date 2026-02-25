Nike Dunk Low
幼童运动鞋
21% 折让
Nike Dunk Low 幼童运动鞋的灵感源自篮球运动，采用经典拼接、缓震配置和复古鞋底设计，忠实呈现经典的 Nike 风格。这款特别配色是我们对个性、运动和运动员的致敬。
- 显示颜色： 泡沫粉/浅深红/山峰白
- 款式： IQ0220-663
Nike Dunk Low
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力
- 鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 设计，缔造经典外观
- 全掌型橡胶鞋底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 包边鞋底结构
