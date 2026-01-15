 
Nike Dunk Low 情人节系列女子运动鞋 - 砂岩灰粉/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/帆白

Nike Dunk Low

情人节系列女子运动鞋

¥849
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这是一款爱意满满的鞋子。Nike Dunk Low 情人节系列女子运动鞋采用合成材质鞋面，鞋头饰有心形打孔设计和天鹅绒 Swoosh 标志。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/帆白
  • 款式： IQ1145-610

Nike Dunk Low

¥849

这是一款爱意满满的鞋子。Nike Dunk Low 情人节系列女子运动鞋采用合成材质鞋面，鞋头饰有心形打孔设计和天鹅绒 Swoosh 标志。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。

其他细节

  • 合成材质鞋面经久耐穿，造型出众
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范

产品细节

  • 显示颜色： 砂岩灰粉/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/帆白
  • 款式： IQ1145-610

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。