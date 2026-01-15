Nike Dunk Low
情人节系列女子运动鞋
¥849
这是一款爱意满满的鞋子。Nike Dunk Low 情人节系列女子运动鞋采用合成材质鞋面，鞋头饰有心形打孔设计和天鹅绒 Swoosh 标志。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/帆白
- 款式： IQ1145-610
Nike Dunk Low
¥849
这是一款爱意满满的鞋子。Nike Dunk Low 情人节系列女子运动鞋采用合成材质鞋面，鞋头饰有心形打孔设计和天鹅绒 Swoosh 标志。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
其他细节
- 合成材质鞋面经久耐穿，造型出众
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范
产品细节
- 显示颜色： 砂岩灰粉/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/帆白
- 款式： IQ1145-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。