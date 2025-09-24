Nike Dunk Low
男子运动鞋
¥849
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 男子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 小马棕/珍珠白/暗烟灰/珍珠灰
- 款式： IM6670-202
其他细节
- 优质皮革鞋面经久耐穿，塑就柔软质感
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范
产品细节
