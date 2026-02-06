Nike Dunk Low 马年限定脱缰系列
新年款大童运动鞋
16% 折让
Nike Dunk Low 马年限定脱缰系列新年款大童运动鞋的灵感源自篮球，采用经典拼接和复古鞋底设计，忠实呈现经典的 Nike 风格。
- 显示颜色： 幻影灰白/棕色/帆白/暗褐
- 款式： IQ9793-020
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，塑就经典风范
- 鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 设计，缔造经典外观
- 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
