 
Nike Dunk Low x LEGO® Collection 大童运动鞋 - 旅行黄/黑/荧光黄/旅行黄

Nike Dunk Low x LEGO® Collection

大童运动鞋

玩趣乐高灵感，发挥巧思创意，经典运动鞋，等你来演绎。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 大童运动鞋采用一体式平整鞋面，设计简约，对比鲜明，灵感源自乐高®积木，让你可以随心搭配造型。准备好赢得造型高分了吗？


  • 显示颜色： 旅行黄/黑/荧光黄/旅行黄
  • 款式： IF2117-700

涂装风格，注定抢眼

小人仔涂装风格设计，凸显 Dunk 经典缝线元素。潮鞋就位，只差你的创意点睛。别致鞋带，添加个性元素。

出众抓地，助力畅玩

橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。

柔软舒适

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加垫鞋口
  • 包边鞋底结构
Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

