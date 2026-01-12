Nike Dunk Low x LEGO® Collection

¥629 ¥799 21% 折让

玩趣乐高灵感，发挥巧思创意，经典运动鞋，等你来演绎。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 大童运动鞋采用一体式平整鞋面，设计简约，对比鲜明，灵感源自乐高®积木，让你可以随心搭配造型。准备好赢得造型高分了吗？

涂装风格，注定抢眼 小人仔涂装风格设计，凸显 Dunk 经典缝线元素。潮鞋就位，只差你的创意点睛。别致鞋带，添加个性元素。 出众抓地，助力畅玩 橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。 柔软舒适 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果。

产品细节 经典鞋带

加垫鞋口

包边鞋底结构

显示颜色： 旅行黄/黑/荧光黄/旅行黄

款式： IF2117-700