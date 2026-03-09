Nike Dunk Low x LEGO® Collection
大童运动鞋
11% 折让
玩趣乐高灵感，发挥巧思创意，经典运动鞋，等你来演绎。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 大童运动鞋采用一体式平整鞋面，设计简约，对比鲜明，灵感源自乐高®积木，让你可以随心搭配造型。准备好赢得造型高分了吗？
- 显示颜色： 旅行黄/黑/荧光黄/旅行黄
- 款式： IF2117-700
涂装风格，注定抢眼
小人仔涂装风格设计，凸显 Dunk 经典缝线元素。潮鞋就位，只差你的创意点睛。别致鞋带，添加个性元素。
出众抓地，助力畅玩
橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。
柔软舒适
泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果。
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 包边鞋底结构
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
