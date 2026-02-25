 
Nike Dunk Low GORE-TEX 男子防水运动鞋 - 黑/煤黑/灰黑

Nike Dunk Low GORE-TEX

男子防水运动鞋

20% 折让
黑/煤黑/灰黑
浅骨色/貂棕/帆白
麦黄/瓷白/热情红/黑

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low GORE-TEX 男子防水运动鞋采用优质皮革，结合防水 GORE-TEX，助你在潮湿天气中保持干爽。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/灰黑
  • 款式： HQ2053-001

Nike Dunk Low GORE-TEX

20% 折让

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low GORE-TEX 男子防水运动鞋采用优质皮革，结合防水 GORE-TEX，助你在潮湿天气中保持干爽。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。

其他细节

  • 防水 GORE-TEX 加持，助你保持干爽
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 反光细节
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/灰黑
  • 款式： HQ2053-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。