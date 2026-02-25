Nike Dunk Low GORE-TEX
男子防水运动鞋
20% 折让
经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low GORE-TEX 男子防水运动鞋采用优质皮革，结合防水 GORE-TEX，助你在潮湿天气中保持干爽。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
- 显示颜色： 黑/煤黑/灰黑
- 款式： HQ2053-001
Nike Dunk Low GORE-TEX
其他细节
- 防水 GORE-TEX 加持，助你保持干爽
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮版型
- 反光细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
