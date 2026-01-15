Nike Dunk Low Premium SE
女子运动鞋
¥899
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Premium SE 女子运动鞋为特别版本，采用绒面革和编织设计组合鞋面，塑就纹理外观。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
- 显示颜色： 图腾黑紫/橡皮暗褐/图腾黑紫/粉白
- 款式： IB6161-500
Nike Dunk Low Premium SE
¥899
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Premium SE 女子运动鞋为特别版本，采用绒面革和编织设计组合鞋面，塑就纹理外观。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 图腾黑紫/橡皮暗褐/图腾黑紫/粉白
- 款式： IB6161-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。