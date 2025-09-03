Nike Dunk Low Retro
男子运动鞋
¥849
Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用休闲风格设计，经久耐穿，实穿简约。鞋款承袭经典鞋款的简约精髓，并以该理念为设计灵感，巧搭翻毛皮细节，尽显出众风范。灰色鞋面与棕色外底形成鲜明对比，彰显利落风范；经典品牌标志，塑就挚爱外观。即刻上脚，开启 Dunk 经典世界。
- 显示颜色： 幻影灰白/矿石灰/丝绒棕/浅铁矿石灰
- 款式： FD9746-001
其他细节
- 皮革鞋面结合耐穿结构设计，再现 80 年代篮球风范
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 泡绵中底
- 梭织鞋舌标签
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
