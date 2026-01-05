Nike Dunk Low Retro

¥759 ¥849 10% 折让

Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用休闲风格设计，经久耐穿，实穿简约。 鞋款承袭经典鞋款的简约精髓，并以该理念为设计灵感，巧搭翻毛皮细节，尽显出众风范。 灰色鞋面与棕色外底形成鲜明对比，彰显利落风范；经典品牌标志，塑就挚爱外观。 即刻上脚，开启 Dunk 经典世界。

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。