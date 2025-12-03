 
Nike Dunk Low SE 大童运动鞋 - 氧气紫/山峰白/椰奶色/浅柠檬黄绿

Nike Dunk Low SE

大童运动鞋

空气中弥漫着春的气息，Nike Dunk Low SE 大童运动鞋焕新来袭，充满吸引力。 解锁这份复活节献礼，感受复古篮球魅力。 缤纷清新配色和格纹元素，令你轻松成为众人焦点。 别致耐克勾标志，塑就出众外观。 舒适鞋口带来出色的柔软质感，助你畅享舒适穿着体验。即刻上脚，畅快开玩。


  • 显示颜色： 氧气紫/山峰白/椰奶色/浅柠檬黄绿
  • 款式： FJ4641-536

其他细节

  • 鞋头打孔设计，搭配鞋口和鞋舌形状，沿袭元年款 Dunk 的经典外观
  • 采用天然皮革设计，塑就柔软质感，经久耐穿
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

