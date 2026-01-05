Nike Dunk Low SE
大童运动鞋
41% 折让
空气中弥漫着春的气息，Nike Dunk Low SE 大童运动鞋焕新来袭，充满吸引力。 解锁这份复活节献礼，感受复古篮球魅力。 缤纷清新配色和格纹元素，令你轻松成为众人焦点。 别致耐克勾标志，塑就出众外观。 舒适鞋口带来出色的柔软质感，助你畅享舒适穿着体验。即刻上脚，畅快开玩。
- 显示颜色： 氧气紫/山峰白/椰奶色/浅柠檬黄绿
- 款式： FJ4641-536
Nike Dunk Low SE
41% 折让
空气中弥漫着春的气息，Nike Dunk Low SE 大童运动鞋焕新来袭，充满吸引力。 解锁这份复活节献礼，感受复古篮球魅力。 缤纷清新配色和格纹元素，令你轻松成为众人焦点。 别致耐克勾标志，塑就出众外观。 舒适鞋口带来出色的柔软质感，助你畅享舒适穿着体验。即刻上脚，畅快开玩。
其他细节
- 鞋头打孔设计，搭配鞋口和鞋舌形状，沿袭元年款 Dunk 的经典外观
- 采用天然皮革设计，塑就柔软质感，经久耐穿
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 氧气紫/山峰白/椰奶色/浅柠檬黄绿
- 款式： FJ4641-536
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。