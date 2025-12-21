Nike Dura Feel 10
男子高尔夫手套（左手）
16% 折让
Nike Dura Feel 10 男子高尔夫手套（左手）手掌侧采用轻盈人造革拼接，塑就稳固抓握力，手背面融入弹性材料，塑就畅动自如的挥杆体验。该款手套经革新升级，采用加固手掌和拇指设计，赋予关键部位出色耐用性。
- 显示颜色： 珍珠白/珍珠白/黑
- 款式： DR5158-284
其他细节
- 手指融入打孔设计，有助增强透气性
- 斜角魔术贴粘扣设计，打造专属贴合感
产品细节
- 手掌：60% PU 人造革/30% 聚酯纤维/10% 锦纶。底部：50% PU 人造革/45% 聚酯纤维/5% 氨纶。其他：40% 聚酯纤维/32% PU 人造革/18% 锦纶/10% 氨纶
- 不可洗涤
- 显示颜色： 珍珠白/珍珠白/黑
- 款式： DR5158-284
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
