Nike Dynamic Fit
足球守门员手套（1 双）
10% 折让
Nike Dynamic Fit 足球守门员手套（1 双）关键位置采用 Dynamic Fit 面料结合四向弹性设计，有助于在一次又一次的扑救中保持其稳固不移位。
- 显示颜色： 赛车蓝/黑/白色/爆炸粉
- 款式： IF8194-458
其他细节
手掌采用一体式泡绵设计，提升触球时的灵活性和控球力
产品细节
- 乳胶/聚酯纤维/合成革
- 显示颜色： 赛车蓝/黑/白色/爆炸粉
- 款式： IF8194-458
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
