 
Nike Dynamic Fit 足球守门员手套（1 双） - 赛车蓝/黑/白色/爆炸粉

Nike Dynamic Fit

足球守门员手套（1 双）

¥499

Nike Dynamic Fit 足球守门员手套（1 双）关键位置采用 Dynamic Fit 面料结合四向弹性设计，有助于在一次又一次的扑救中保持其稳固不移位。


  • 显示颜色： 赛车蓝/黑/白色/爆炸粉
  • 款式： IF8194-458

其他细节

手掌采用一体式泡绵设计，提升触球时的灵活性和控球力

产品细节

  • 乳胶/聚酯纤维/合成革
