Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的儿童打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合略带弹性的鞋面，助力轻松穿脱，快速外出。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB7246-100
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，柔韧灵活
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 外底采用弯曲凹槽设计，可随足部动作自然弯曲，灵动迈步，畅动自如
产品细节
- 加固鞋头设计
- 加垫鞋口
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
