Nike Dynamo Free
耐克毛毛虫幼童毛绒运动鞋
34% 折让
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童毛绒运动鞋采用透气织物和柔韧鞋底，让小脚丫舒适迈步，为玩耍而设计。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，助力轻松穿脱，快速出发；刺绣细节结合人造毛皮里料，为小宝贝的迈步和跳跃增添缤纷色彩和舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/金属银
- 款式： IM6694-101
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈舒适，柔韧灵活
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 外底橡胶贴片，缔造出色耐穿性
- 外底采用弯曲凹槽设计，令稚嫩双足自然弯曲，灵动迈步，畅动自如
产品细节
- 加固鞋头设计
- 加垫鞋口
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
