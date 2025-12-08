Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列
新年款耐克毛毛虫婴童运动鞋
¥429
Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列新年款耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气织物和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。鞋舌采用小飞马设计，旨在庆贺马年。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。
- 显示颜色： 帆白/白色/典雅托帕石色/白色
- 款式： IQ1138-111
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，柔韧灵活
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 泡绵外底，缔造出众耐穿性
- 外底采用弯曲凹槽设计，令稚嫩双足自然弯曲，灵动迈步，畅动自如
产品细节
- 加固鞋头设计
- 加垫鞋口
- 后跟提拉设计
