Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列新年款耐克毛毛虫幼童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气织物和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。鞋舌采用小飞马设计，旨在庆贺马年。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。