Nike Dynamo Free SE 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋柔韧舒适，无需系带，易于穿搭，可谓孩子的日常新宠。柔软里料帮助双足保持温暖；鞋底融入深凹槽设计，塑就经典脚感。该款低帮运动鞋搭配足底柔软泡绵，助孩子轻松驾驭训练和玩耍等不同活动。


  • 显示颜色： 军裤卡其/白色/灰黑/冲击绿
  • 款式： DO5887-331

尽享日常舒适

Nike Dynamo Free SE 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋柔韧舒适，无需系带，易于穿搭，可谓孩子的日常新宠。柔软里料帮助双足保持温暖；鞋底融入深凹槽设计，塑就经典脚感。该款低帮运动鞋搭配足底柔软泡绵，助孩子轻松驾驭训练和玩耍等不同活动。

其他细节

  • 合成材质和织物组合设计，经久耐穿，透气出众
  • 鞋底融入深凹槽设计，打造出众灵活柔韧性，为成长中的双足带来 Free 系列自然无拘的迈步体验

产品细节

  • 后跟和鞋头部位添加橡胶
  • 柔软泡绵，轻盈缓震
  • 后跟提拉
  • 显示颜色： 军裤卡其/白色/灰黑/冲击绿
  • 款式： DO5887-331

