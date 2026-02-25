Nike E1D1 Fingerpaint Club 幼童运动帽采用斜纹棉料，结合六片式拼接结构，饰有刺绣细节，为小小运动员打造经典造型。弧形帽檐和内置汗带，帮助孩子的头部保持舒适；背面配有可调节魔术贴粘扣式固定带，塑就专属舒适贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。