Nike E1D1
Fingerpaint Club 幼童运动帽
Nike E1D1 Fingerpaint Club 幼童运动帽采用斜纹棉料，结合六片式拼接结构，饰有刺绣细节，为小小运动员打造经典造型。弧形帽檐和内置汗带，帮助孩子的头部保持舒适；背面配有可调节魔术贴粘扣式固定带，塑就专属舒适贴合感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5355-010
产品细节
- 面料/帽檐/前片里料：100% 棉。汗带：81% 聚酯纤维/19% 棉
- 手洗
