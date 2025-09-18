 
Nike Elemental 双肩包 - 沙漠卡其/沙漠卡其/山峰白

Nike Elemental

双肩包

33% 折让

无论工作还是训练，Nike Elemental 双肩包均可满足你的需求。大号拉链主袋打造宽敞存放空间，可供存放鞋子或一套健身服，以及笔记本电脑。2 个外部口袋，可安全有序地存放电子产品和基本小物件。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/山峰白
  • 款式： DD0559-253

Nike Elemental

33% 折让

多口袋设计，耐用储物之选

其他细节

  • 双拉链主袋，打造宽敞安全的储物空间
  • 多个拉链口袋设计，打造井然有序且易于存取的收纳空间
  • 软垫肩带结合背部拼接设计，缔造富有支撑力的背包体验
  • 提环设计，打造便捷携带方式
  • 背部软垫拼接搭配网眼设计，带来舒适体验

产品细节

  • 尺寸：47 x 30 x 16 厘米
  • 容积：约 22 升
  • 重量：约 390 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
