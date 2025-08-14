无论工作还是训练，Nike Elemental 双肩包均可满足你的需求。大号拉链主袋打造宽敞存放空间，可供存放鞋子或一套健身服，以及笔记本电脑。2 个外部口袋，可安全有序地存放电子产品和基本小物件。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。