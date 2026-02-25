 
Nike Elemental Premium 马年限定脱缰系列新年款腰包 - 帆白/帆白/橄榄绿

Nike Elemental Premium 马年限定脱缰系列

腰包（8 升）

25% 折让

2026 年将迎来马年。Nike Elemental Premium 马年限定脱缰系列新年款腰包饰有飞马图案，伴你喜迎新年。这款腰包采用主袋和安全配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。此外，我们还添加了挂环，提升实用性。可调节固定带设计，为你打造轻松携带体验。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/橄榄绿
  • 款式： IQ0978-133

产品细节

  • 尺寸：47 x 11 x 19 厘米
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 帆白/帆白/橄榄绿
  • 款式： IQ0978-133

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
