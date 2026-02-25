 
Nike Elite 大童速干中筒篮球袜（3 双） - 大学红/黑

Nike Elite

大童速干中筒篮球袜（3 双）

23% 折让

Nike Elite 大童速干中筒篮球袜（3 双）是你的理想搭档，助力称霸球场。该 3 双篮球袜采用 Dri-FIT 技术，干爽舒适，助你彰显灌篮风采。


  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： CW6063-657

整装开练

其他细节

  • Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
  • 袜底特定区域融入加厚设计，在你跑步和跳跃时缔造非凡舒适感受
  • 中足搭配足弓板带，塑就舒适支撑效果
  • 足背采用疏松针织设计，带来出色透气性

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/棉/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/棉/氨纶
  • 可机洗
