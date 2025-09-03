Nike Elite
大童速干中筒篮球袜（3 双）
¥129
Nike Elite 大童速干中筒篮球袜（3 双）是你的理想搭档，助力称霸球场。该 3 双篮球袜采用 Dri-FIT 技术，柔软舒适，助你彰显灌篮风采。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CW6063-100
整装开练
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 袜底特定区域融入加厚设计，在你跑步和跳跃时缔造非凡舒适感受
- 中足搭配足弓板带，塑就舒适支撑效果
- 足背采用疏松针织设计，带来出色透气性
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/棉/其他纤维。袜底罗纹： 聚酯纤维/棉/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
