 
Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双） - 黑/白色/白色

舒适速干中筒运动袜（1 双）

¥109
黑/白色/白色
激光橙/狼灰/黑/亮深红
白色/大学红/大学红
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

欢迎开启 Nike Elite 新纪元。Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）经革新升级，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，干爽舒适；并采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为关键区域提供有力支撑。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HM0285-010

Nike Elite 2.0

产品细节

  • 足弓板带
  • 脚面主体：聚酯纤维/莱赛尔纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。