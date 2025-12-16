Nike Elite 2.0
舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥109
欢迎开启 Nike Elite 新纪元。Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）经革新升级，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，干爽舒适；并采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为关键区域提供有力支撑。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HM0285-010
产品细节
- 足弓板带
- 脚面主体：聚酯纤维/莱赛尔纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
