 
Nike Energy 男子足球上衣 - 灰黑/灰黑/山峰白

Nike Energy

男子足球上衣

¥749
灰黑/灰黑/山峰白
泡沫粉/深藏青/山峰白

30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy 男子足球上衣采用经典版型，沿袭 20 世纪 90 年代中期经典设计的匠心细节，助力应对现代比赛。


  • 显示颜色： 灰黑/灰黑/山峰白
  • 款式： IF1466-045

其他细节

  • 采用梭织面料，经久耐穿，便于活动
  • 双色刺绣耐克勾标志，灵感源自 20 世纪 90 年代的 Nike 足球设计

产品细节

  • 领口拉链开襟设计
  • 正面口袋
  • 弹性包边袖口、下摆和风帽开口
  • 74% 棉/26% 锦纶
  • 可机洗
