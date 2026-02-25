Nike Energy
男子足球上衣
¥749
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy 男子足球上衣采用经典版型，沿袭 20 世纪 90 年代中期经典设计的匠心细节，助力应对现代比赛。
- 显示颜色： 灰黑/灰黑/山峰白
- 款式： IF1466-045
其他细节
- 采用梭织面料，经久耐穿，便于活动
- 双色刺绣耐克勾标志，灵感源自 20 世纪 90 年代的 Nike 足球设计
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 正面口袋
- 弹性包边袖口、下摆和风帽开口
- 74% 棉/26% 锦纶
- 可机洗
