Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣
¥499
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣灵感借鉴 90 年代中期的经典细节，融合现代导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 山峰白/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1533-121
产品细节
- 宽松版型
- 梭织运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
