Nike Energy

Repel 男子拒水足球梭织夹克

¥749

30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Repel 男子拒水足球梭织夹克与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的拒水面料。


  • 显示颜色： 中灰/灰黑/山峰白/山峰白
  • 款式： IF1529-254

其他细节

  • 四向弹性梭织面料，随行而动
  • 插手口袋，方便储物

产品细节

  • 正面双向拉链
  • 弹性袖口和下摆
  • 弹性风帽开口设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
  • 可机洗
