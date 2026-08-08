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Nike Epic Fast 女子速干中腰九分紧身裤 - 海神绿/浅宝石蓝/白色

Nike Epic Fast

女子速干中腰九分紧身裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Epic Fast 女子速干中腰九分紧身裤，畅跑不停歇。弹性混纺面料助力畅动，膝盖背面搭配网眼拼接，塑就透气的奔跑体验。多口袋设计，供你便捷存取小件跑步装备。


  • 显示颜色： 海神绿/浅宝石蓝/白色
  • 款式： DQ6331-371

Nike Epic Fast

¥399

穿上 Nike Epic Fast 女子速干中腰九分紧身裤，畅跑不停歇。弹性混纺面料助力畅动，膝盖背面搭配网眼拼接，塑就透气的奔跑体验。多口袋设计，供你便捷存取小件跑步装备。

助力畅跑

针织面料富有弹性，提供有力支撑，助你火力全开，满足不同训练需求。

存储收纳

侧边插袋结合正面腰部内置口袋，便于收纳小物件。背面腰部拉链口袋，为手机营造充裕存储空间。

透气出众，攻克里程

双膝背面搭配网眼拼接，为关键部位营造出色透气性。

其他细节

  • 三角形胯下拼接设计，令你活动自如
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海神绿/浅宝石蓝/白色
  • 款式： DQ6331-371

尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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