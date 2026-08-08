第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Epic Fast
女子速干中腰九分紧身裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Epic Fast 女子速干中腰九分紧身裤，畅跑不停歇。弹性混纺面料助力畅动，膝盖背面搭配网眼拼接，塑就透气的奔跑体验。多口袋设计，供你便捷存取小件跑步装备。
- 显示颜色： 海神绿/浅宝石蓝/白色
- 款式： DQ6331-371
Nike Epic Fast
¥399
穿上 Nike Epic Fast 女子速干中腰九分紧身裤，畅跑不停歇。弹性混纺面料助力畅动，膝盖背面搭配网眼拼接，塑就透气的奔跑体验。多口袋设计，供你便捷存取小件跑步装备。
助力畅跑
针织面料富有弹性，提供有力支撑，助你火力全开，满足不同训练需求。
存储收纳
侧边插袋结合正面腰部内置口袋，便于收纳小物件。背面腰部拉链口袋，为手机营造充裕存储空间。
透气出众，攻克里程
双膝背面搭配网眼拼接，为关键部位营造出色透气性。
其他细节
- 三角形胯下拼接设计，令你活动自如
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 海神绿/浅宝石蓝/白色
- 款式： DQ6331-371
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。