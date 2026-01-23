Nike Essential
男子篮球长袖T恤
¥349
穿上 Nike Essential 男子篮球长袖T恤，提升比赛表现，彰显不凡风格。柔软棉质面料，略带自然垂坠效果，无论是在球场上还是街头上，皆可令你畅享舒适。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH4134-100
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 落肩衣袖结合宽松版型，打造休闲外观
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹领口与袖口
- 100% 棉
- 可机洗
-
