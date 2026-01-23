 
男子篮球长袖T恤

¥349
穿上 Nike Essential 男子篮球长袖T恤，提升比赛表现，彰显不凡风格。柔软棉质面料，略带自然垂坠效果，无论是在球场上还是街头上，皆可令你畅享舒适。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IH4134-100

其他细节

  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
  • 落肩衣袖结合宽松版型，打造休闲外观

产品细节

  • 宽松版型
  • 罗纹领口与袖口
  • 100% 棉
  • 可机洗
